Reforços do Boavista já estão a ser inscritos na Liga

Tal comonoticiou no sábado, o problema burocrático que impedia o Boavista de inscrever os reforços assegurados para a nova época na Liga Portugal já foi ultrapassado e a maioria das caras novas dos axadrezados já figura na lista do plantel apresentado pelo site oficial do organismo.Dos oito reforços assegurados pelas panteras para 2022/23, apenas os defesas Sasso e Bruno, este último cuja contratação foi oficializada esta quarta-feira, ainda não constam na lista de jogadores inscritos. César, Robson Reis, Watai, Bruno Lourenço, Bozenik e Salvador Agra já têm as suas situações regularizadas.Assim sendo, Petit terá um leque bem mais compreensivo de opções para a 3ª jornada, frente ao Casa Pia, ainda que tenha conseguido, apesar das limitações, somar duas vitórias nas rondas inaugurais da Liga Bwin.