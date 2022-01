Reggie Cannon chamado à seleção dos Estados Unidos da América

Reggie Cannon, jogador do Boavista, foi convocado por Gregg Berhalter para os próximos jogos da seleção dos Estadosa Unidos da América. O defesa será assim baixa para a final four da Allianz Cup.A seleção norte-americana tem três partidas agendadas para o fim de janeiro/início de feveiro. No dia 28 de janeiro, os EUA defrontam El Salvador em casa, sendo que, no dia 30 de janeiro, deslocam-se até ao Canadá para enfrentar a seleção de Stephen Eustáquio e Steven Vitória. Por fim, no dia 3 de fevereiro, a seleção de Cannon tem encontro marcado com as Honduras.Neste momento, os EUA seguem no 2ª lugar do grupo de apuramento da CONCACAF. Por seu lado, Cannon leva 11 jogos ao serviço do Boavista em 2021/22.