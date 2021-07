Reisinho acaba longo calvário

O primeiro teste da pré-temporada, frente ao Leixões, serviu de ponto final ao longo calvário de Reisinho. O médio, de 25 anos, estava afastado dos relvados desde novembro de 2020, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo na eliminatória da Taça disputada em Vizela. Seguiram-se a operação e oito longos meses de recuperação, com Reisinho a renovar até 2025 pelo meio e a abdicar das férias para poder estar totalmente operacional no arranque da época.