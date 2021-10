Reisinho: «Sem palavras para tanta frustração»

O médio Reisinho recorreu às redes sociais para desabafar o seu estado de espírito após ver confirmada a entorse no joelho esquerdo com lesão ligamentar que o obrigará a permanecer ausente da competição por mais um longo período.





"Neste momento não tenho palavras nem explicações para tanta frustração", escreveu Reisinho, que tinha regressado aos relvados em julho após uma paragem de oito meses devido a uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.Golpe anímico, contudo, que o criativo axadrezado garante não ter repercussões na força de vontade que esta recuperação vai exigir."Nunca foi fácil e nunca será, mas estarei pronto para este desafio fora das quatro linhas para provar que foi só mais um obstáculo que me veio tornar ainda mais forte", atirou o médio, garantindo que "nada será mais forte do que a vontade de superação".Seba Pérez, Jackson Porozo, Reggie Cannon, Gustavo Sauer, Bracali, Alireza entre muitos outros, bem como até os ex-companheiros Heriberto Tavares, Alberto Bueno e Leo Jardim foram alguns dos que fizeram questão de comentar o desabafo do companheiro e manifestar o seu apoio a Reisinho com mensagens de esperança e determinação para a nova etapa de recuperação.