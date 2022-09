Reisinho volta ao ativo

Miguel Reisinho foi a grande novidade da vitória do Boavista sobre o Santa Clara, por 2-1, no particular realizado no Bessa na manhã de ontem - ver peça ao lado. O médio, que estava há meses afastado dos relvados devido a uma lesão num joelho, somou alguns minutos, o que constitui um bom sinal para o futuro próximo. Em todo o caso, ainda tem algumas etapas a cumprir até ser dado como apto para o regresso efetivo às competições oficiais.

Por outro lado, também Yusupha se juntou ao encontro de ontem. O avançado jogou de máscara, em virtude de ter sido operado a uma fratura na face. De recordar que o gambianão faz parte das opções de Petit desde o jogo com... o Santa Clara, mas para o campeonato, no qual jogou com aquela lesão durante uma boa parte da partida. * P.M.