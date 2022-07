Renato Paiva confirma vontade de Santiago Colombatto em sair

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renato Paiva, técnico português que esteve 15 anos ligado à formação do Benfica e agora lidera o Léon, do México, afirmou publicamente que o médio argentino Santiago Colombatto pediu para sair da sua equipa em função de ter recebido uma proposta do Boavista. Segundo a imprensa local, a transferência poderá estar num impasse.