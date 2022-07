Ricardo Mangas apresentou-se no Boavista

Ricardo Mangas apresentou-se hoje ao trabalho do Boavista no Bessa e já treinou junto do plantel de Petit.O defesa-esquerdo foi autorizado a regressar mais tarde, depois do empréstimo na época passada ao Bordéus, clube francês que não exerceu a opção de compra do seu passe.Mangas tem vários clubes interessados nos seus serviços e é provável que seja mesmo transferido na atual janela de verão, mas para todos os efeitos faz parte do plantel de Petit, que tem ainda Filipe Ferreira para a posição de lateral-esquerdo, tal como o franco-argelino Hamache, este último também alvo do interesse de vários emblemas.Recorde-se que o Boavista ficou detentor da totalidade do passe de Ricardo Mangas, na sequência do negócio da transferência de Petar Musa para o Benfica, que tinha ainda 50 po cento dos direitos económicos do jogador.