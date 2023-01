Ricardo Mangas: «Continuamos focados»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dinâmica que Ricardo Mangas, lateral transformado em extremo desde que Petit trocou o sistema de três centrais por uma linha de quatro defesas, emprestou à manobra ofensiva foi determinante para o Boavista alcançar o resultado mais robusto da temporada. Adaptação que o jogador considera bem sucedida, pese embora também defenda que "o pensamento do grupo vai continuar a ser jogo a jogo".

"Foi uma boa vitória, às custas do empenho que demonstrámos ao longo de todo o jogo, pelo que merecemos ganhar", confidenciou Ricardo Mangas, sem esconder o índice de confiança reforçado do balneário: "Quero continuar a ajudar o Boavista. Acho que estamos num grande momento, mas também continuamos focados no rigor que cada jornada vai continuar a exigir."