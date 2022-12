Ricardo Mangas: «Estamos a voltar à nossa forma»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Boavista foi a primeira equipa a garantir a qualificação para os quartos-de-final da Allianz Cup graças às vitórias frente à B SAD e ao Vilafranquense. Objetivos desportivos alargados após uma sequência de sete jogos sem conhecer o sabor de um triunfo e quando ainda há a receção ao V. Guimarães por disputar na fase de grupos.

Conjugação de interesses suficiente para o lateral Ricardo Mangas assumir a confiança que reina no balneário, bem como projetar as aspirações do grupo em dar sequência ao arranque de época que sustenta o Boavista num patamar confortável.

“Nota-se que a equipa está a crescer jogo após jogo e agora segue-se o V. Guimarães, cuja rivalidade todos conhecemos, mas onde seremos extremamente sérios no sentido de somar mais um resultado positivo”, asseverou Ricardo Mangas, que ontem foi distinguido pelos adeptos axadrezados como o melhor jogador de novembro.

Horizonte de confiança sem peso no projeto de equilíbrio delineado para esta época, mas suficiente para Ricardo Mangas dar expressão à determinação do plantel em continuar a corresponder às expetativas. “O nosso início de época foi muito bom. Não há como o negar, mas depois houve uma quebra, que considero natural porque todas as equipas passam por esses momentos, e agora estamos a voltar à nossa forma, pelo que vamos continuar a pensar jogo a jogo e ver o que o resto da época nos reserva ”, confidenciou o defesa.

Ensaio em Vigo testa alternativas

O Boavista desloca-se hoje a Vigo, em Espanha, para defrontar o Celta orientado por Carlos Carvalhal. O amigável está inserido nas comemorações do centenário do emblema espanhol e servirá para o treinador Petit avaliar o desempenho de vários elementos que não têm tido tantas oportunidades de somar minutos em competição.