Robson Reis e a chegada ao Boavista: «Porozo disse-me maravilhas sobre o clube»

Na primeiras declarações enquanto jogador do Boavista, Robson Reis não escondeu a felicidade por ingressar num clube "com uma grande dimensão e muita história", afirmando estar confiante para o desafio que terá pela frente."Antes de mais, quero começar por agradecer ao Boavista pela oportunidade que me está a dar. Estou muito feliz por assinar por este grande clube. Tinha mais propostas, mas quando surgiu a possibilidade de vir para o Boavista não hesitei. É um clube com uma grande dimensão e muita história, uma vez que é o quarto clube mais titulado em Portugal. Estou muito confiante para esta temporada", começou por dizer o defesa de 22 anos aos meios do clube, revelando ter falado com Jackson Porozo, que deixou o Bessa já neste mercado e com quem jogou no Santos, antes da mudança: "Disse-me maravilhas sobre o Boavista. Disse-me que era um clube espetacular, com um estádio lindo e adeptos apaixonados. Ele só me passou coisas boas e, por isso, ainda fiquei mais entusiasmado com este desafio".Revelando ter ficado impressionado com o Estádio do Bessa, o central explicou aos adeptos aquilo que podem esperar de si dentro de campo: "Podem esperar muita garra de mim. Se for preciso, sou daqueles que vai sair a sangrar do campo. Vou dar o máximo sempre em prol da equipa. Sinto que o meu espírito se enquadra na mística do Boavista. Estou mesmo confiante de que vai dar tudo certo".