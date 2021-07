Rodrigo Abascal assina com Boavista por três épocas: «Quando soube do interesse nem sequer hesitei»

O futebolista Rodrigo Abascal assinou um contrato de três temporadas com o Boavista, chegando proveniente dos uruguaios do Peñarol, informou esta segunda-feira o clube da Liga Bwin, oficializando o sexto reforço para a nova temporada.

"O defesa uruguaio, que também tem nacionalidade espanhola, já cumpriu os habituais exames médicos, assinou o respetivo contrato e está apto para começar a treinar", anunciaram os 'axadrezados', em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.





"Sinto-me muito contente e orgulhoso por ter chegado a um grande clube como o Boavista. Quando soube do interesse, nem sequer hesitei, não só por ter o sonho de jogar na Europa, mas também por se tratar de um clube com uma grande história e um bom projeto", começou por dizer aos meios do clube.

Rodrigo Abascal, de 27 anos, cumpriu toda a carreira no seu país, chegando a evoluir no Fénix e no Juventud, antes de ingressar há dois anos no Peñarol, clube no qual partilhou balneário com o internacional uruguaio Maxi Pereira, que passou por Benfica e FC Porto. "Conversei com vários compatriotas que jogaram em Portugal e todos me falaram da grandeza do Boavista e dos seus adeptos fervorosos e apaixonados pelo clube. Sei que vou crescer muito aqui e estou entusiasmado com a ideia de jogar no Estádio do Bessa, que é dos mais espetaculares que já conheci", acrescentou.



"Trago muita vontade de ajudar a equipa a vencer. Vou dar tudo por este clube e pelos seus adeptos. Sou o típico jogador uruguaio, com muita atitude, garra e espírito de sacrifício, aspetos que também existem no Boavista. Para além disso, sou forte na marcação, no jogo aéreo e sinto-me bastante confortável com a bola nos pés. Tenho a certeza que me vou adaptar com grande facilidade", descreveu.

O central vai ter a concorrência de Adil Rami, Chidozie ou Jackson Porozo e torna-se o sexto reforço do Boavista para 2021/22, na sequência das contratações do defesa Filipe Ferreira (ex-Tondela) e dos avançados Kenji Gorré (ex-Nacional) e Martim Tavares (ex-FC Porto B), além do empréstimo do guarda-redes Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia) e da ativação da cláusula de compra do defesa Nathan (ex-Vasco da Gama).

A formação de João Pedro Sousa estreou-se em 2021/22 no domingo, ao vencer no estádio do primodivisionário Marítimo (1-0), em jogo da primeira fase da Allianz Cup, e vai receber o Portimonense, da I Liga, em 01 de agosto, para a segunda eliminatória.