SAD do Boavista ainda enfrenta “sérias dificuldades”

Deu entrada na CMVM o relatório atualizado das condições da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Jogo Bonito de Gérard Lopez sobre a SAD do Boavista. O valor de cada ação já era conhecido desde outubro (56 cêntimos), depois da avaliação do auditor independente, mas agora a SAD não só atualizou esse relatório, considerando "adequado" o valor definido, como também fez considerações sobre a sua saúde financeira.

"A situação financeira permanecerá débil face aos resultados acumulados dos exercícios anteriores. Apesar de financeiramente mais estável do que no momento da avaliação por auditor independente, a sociedade enfrenta ainda sérias dificuldades que só com o tempo serão possíveis de resolver", pode ler-se.

Vítor Murta declarou ser detentor de quatro ações da SAD "e não pretende alienar ou vender as mesmas".