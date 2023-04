Salvador Agra: «A culpa é de todos, quem não marca, sofre»

Salvador Agra, extremo do Boavista, lamentou a derrota das panteras na casa do Marítimo (4-2), em jogo a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin."É simples. A culpa é de todos, quem não marca, sofre. Estamos num patamar elevado, em que tanto contra equipas de metade da tabela como de cima os pormenores fazem sempre a diferença. Hoje não fugiu à regra. Não marcámos e sofremos. Depois do 2-0 demos uma boa resposta, mas contra a corrente sofremos o 4.º golo, quando estávamos por cima do jogo e tivemos até ocasiões para empatar. Mas quando uma equipa está atrás e vai à procura do empate, era normal num lance de contra-ataque, que foi o que o aconteceu, o Marítimo ter feito outro golo", vincou à Sport TV."Estávamos avisados, o Marítimo em casa joga sempre assim, entra forte nos primeiros minutos - como nós em nossa casa. As equipas do nosso campeonato, em casa, entram sempre fortes. Estão em casa perante a sua massa adepta, é normal. Mas como disse, os erros pagam-se caros e quem não marca, sofre.""O golo é o menos. Se tivéssemos ganho ou saído daqui com pontos, penso que estava muito mais feliz. Acima do individual vai estar sempre o colectivo. Sou assim e sempre vou ser. Se tivéssemos tirado pontos ia mais feliz, não só pelo golo que marquei mas porque íamos somar. Neste caso não somámos nada."