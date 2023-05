Salvador Agra e o final de época: «Deixar tudo em campo e lutar por estas cores»

Salvador Agra foi eleito pelos adeptos do Boavista como o jogador do mês de abril. O extremo recebeu o galardão esta quinta-feira e, após a cerimónia, passou em revista a atual temporada, analisando as prestações individuais e coletivas mais recentes."É sempre bom, mas sem a ajuda dos meus colegas seria impossível. Calhou de ser eu, mas podia ser qualquer um dos meus colegas. Estamos a mostrar a equipa que somos e temos feito jogos de grande qualidade. Daí dizer que podia ser qualquer um deles.""Penso sempre e sempre disse que a individualidade só sobressai com coletivo forte. Dou mais valor às coisas coletivas do que às individuais. Tem corrido bem, estou a fazer bons jogos, mas é como disse: com a ajuda dos meus colegas, tudo se torna mais fácil.""Estou a gostar, penso que é um clube no qual qualquer jogador gostava de jogar. É um clube grande, com história e mística. Revejo-me nisso pela minha forma de jogar e de ser no dia-a-dia. é um clube em que qualquer jovem, como os jogadores que temos – Makouta, Bruno O, Mangas -, só tem margem para evoluir e para procurar patamares altos. É um clube que dá essa projeção.""Até agora, penso que os adeptos devem estar orgulhosos desta equipa, porque foi e vai continuar a ser, até ao fim, o que mais desejam: deixar tudo em campo e lutar por este clube e por estas cores.""Foi o que me levou a vir para este clube porque seria um clube onde me sentiria em casa. Clube com mística, clube para o qual olho e quando entro em campo vejo o amor que estas pessoas sentem pelo clube. Em todos os clubes tento sempre deixar tudo de mim. É um clube onde as pessoas me acolheram bem e sinto que gostam de mim como eu gosto deles.""Só há um pensamento, que é a vitória. Aqui, na nossa casa, espero que esteja como estão a habituar-nos, que nos apoiem do início ao fim. É o que têm feito sempre. Sentimos isso, quando jogamos aqui com eles é mais fácil.""O que perspetivo é que fiquemos o mais acima possível por uma simples razão. Merecemos. Pela qualidade que temos mostrado esta época."