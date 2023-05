Salvador Agra e o jogo com o FC Porto: «O que fica, para nós, é a grande exibição que fizemos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto-Boavista foi um dos temas da semana, sobretudo pela forma como terminou. Por essa razão, Salvador Agra foi questionado sobre essa partida, esta quinta-feira, dia em que recebeu o prémio de jogador do mês dos axadrezados, mas fintou a polémica, preferindo elogiar a exibição da equipa."Já faz parte do passado. O que fica para nós é a grande exibição que fizemos. Não contentes pelo resultado, porque ninguém gosta de perder, trabalhámos a semana inteira para outro resultado, mas penso que, tirando a derrota, os adeptos e toda a gente que engloba o Boavista está contente com a imagem que deixámos em campo. Fizemos de tudo para outro resultado, não conseguimos, mas há que batalhar e jogar sempre cada vez melhor", referiu.