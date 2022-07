Salvador Agra em grande

Salvador Agra foi a figura maior do treino conjunto que o Boavista realizou ontem frente aos sub-19 do clube. O extremo, um dos reforços para esta época, bisou, dando um contributo decisivo no triunfo por 3-0. O outro golo do encontro foi apontado por Pedro Malheiro.

Neste teste, Petit teve já a oportunidade de ver as restantes contratações para a nova temporada em ação, designadamente Robson Reis, Sasso e Bruno Lourenço. Os restantes intervenientes não foram divulgados.

Nathan ruma ao Brasil

Nathan vai mesmo ser reforço do Athletico Paranaense. O lateral-direito faz exames médicos depois de amanhã, sendo depois apresentado. Um dossiê que vai valer aos axadrezados um bom encaixe.