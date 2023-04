Salvador Agra em ponto de rebuçado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Salvador Agra está a atravessar o melhor momento da temporada. O extremo marcou nos últimos dois encontros e foi um dos responsáveis pelo regresso do Boavista aos triunfos, diante do V. Guimarães. Por conseguinte, é expectável que o camisola 21 se mantenha de pedra e cal nas opções de Petit no encontro contra o Vizela.