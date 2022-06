Sasso à chegada ao Boavista: «A minha filosofia vai ao encontro da do Petit»

Sasso já fala como reforço do Boavista. O defesa-central foi apresentado esta terça-feira e já mostrou ao que vinha."Estou extremamente feliz por regressar a Portugal para representar um dos clubes com mais história do futebol português. Quando se entra no Estádio do Bessa, sente-se logo a mística do Clube e percebe-se, desde o primeiro momento, que estamos perante um dos grandes de Portugal".: "Identifico-me com a imagem do Clube e a minha filosofia vai de encontro à do treinador Petit. Sou um jogador que dá sempre o máximo no dia e dia e que deixa tudo dentro de campo. Como jogador, fui sempre crescendo durante a minha carreira e espero usar a minha experiência e qualidade para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos".: "Quando joguei no Estádio do Bessa como adversário senti sempre a verdadeira força destes adeptos incríveis. Percebi que são fiéis ao Clube e isso faz com que os jogadores sejam obrigados a dar o máximo em todos os momentos. É importante ter adeptos exigentes e ambiciosos, até porque isso vai de encontro à minha forma de ser e estar. Estou muito feliz e agradecido com a oportunidade que me estão a dar e não vejo a hora de começar a sentir o grande ambiente no Estádio do Bessa".