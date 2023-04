Sasso espreita 100.º jogo na Liga frente ao Vizela

Vincent Sasso deverá ocupar o lugar do castigado Rodrigo Abascal no centro da defesa dos axadrezados, no duelo frente ao Vizela. Caso assim se confirme, o francês, de 32 anos, chega ao 100º jogo na Liga Bwin na sua carreira. Ele que, até ao momento, conta com 99 partidas, divididas entre Sp. Braga, Belenenses, B SAD e Boavista.





: A.S.