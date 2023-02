Sasso estabelece novo máximo goleador

Autor de dois golos na visita ao Santa Clara, no sábado, o central Vincent Sasso chegou aos quatro tentos na época, registo que alcança pela primeira vez na carreira.Até aqui, o melhor que o defesa gaulês tinha conseguido foi marcar três vezes numa mesma temporada. Fê-lo em 2014/15, com dois golos no Sp. Braga B e um na equipa principal, e em 2018/19, ao serviço do B SAD.Apesar disso, esta não foi a primeira vez que Sasso bisou num jogo, pois já o tinha feito no Sheffield Wednesday, no Championship, de Inglaterra, em 2016/17.