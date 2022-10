Sasso: «Fomos bravos, corajosos e mostrámos o que é o Boavista»

Vincent Sasso analisou a derrota (3-2) ao cair do pano perante o V. Guimarães, ressalvando a boa resposta do Boavista mesmo após a expulsão de Ricardo Mangas."Jogámos muito tempo com menos um, mas mesmo assim fizemos um bom jogo, foi mesmo pena sofrer dois golos no fim. Custa, mas vamos trabalhar para ganhar o jogo com o Vizela. Foi um jogo equilibrado, o 2-2 deu-lhes confiança. É uma pena, não merecíamos perder", reiterou em declarações à Sport TV."Jogámos mais do que uma hora com 10, mas mesmo assim o V. Guimarães não teve muitas oportunidades. Fomos bravos, corajosos, mostrámos o que é o Boavista", acrescentou ainda o central francês.