Sauer e o golo de setembro da Liga Bwin: «Trabalho de equipa permitiu que eu tivesse marcado»

Gustavo Sauer foi o autor do melhor golo do mês de setembro da Liga Bwin com o tento que marcou ao Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 6.ª jornada. O extremo do Boavista recebeu esta quarta-feira o prémio e não esqueceu os companheiros de equipa.





"É importante realçar o trabalho de equipa, isso permitiu que eu tivesse marcado. Obviamente que quem joga na frente trabalha mais nesse momento, que é o da finalização. Graças a Deus, as coisas têm corrido bem e nesse jogo, frente ao SL Benfica, não foi diferente", começou por referir Sauer que descreveu depois o momento, que terminou com um remate em arco sem hipóteses de defesa para Odysseas Vlachodimos."O Sebástian Pérez roubou a bola, fez a assistência e eu consegui pegar bem. Foi de facto um grande golo. Temos feito uma boa época e esperamos manter esse trabalho e união de grupo, para que seja possível conquistar ainda mais coisas", lembrou.