Sauer: «Foi um jogo de paciência»

Gustavo Sauer foi o autor do golo que sentenciou a partida e, no final, enalteceu a forma como a equipa conseguiu levantar-se depois de uma entrada em cena menos conseguida.

“Fizemos uma boa partida. É certo que entrámos um bocado mal, mas depois demos a volta e tudo tornou-se diferente. Foi um jogo de inteligência e paciência e ter aqui os adeptos faz toda a diferença”, apontou.

Hamache, por seu lado, destacou a satisfação pelo triunfo: “Vamos continuar a trabalhar para seguirmos no caminho das vitórias.”

Do lado do Santa Clara, Jean Patric lamentou a ineficácia e apontou à Conference League: “Não conseguimos aproveitar as oportunidades. O nosso trabalho é muito sólido e, na quinta-feira, tentaremos essa qualificação histórica.”