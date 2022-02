Sauer: «Merecíamos sair daqui com os três pontos»

Gustavo Sauer disse que queria mais do que o empate (2-2) ante o Benfica, depois do Boavista ter estado a perder por dois golos."Mudou a atitude no segundo tempo. Tivemos atitude na segunda parte. E acho que todos viram que merecíamos sair daqui com os três pontos", começou por frisar em declarações à Sport TV.O autor do primeiro golo dos axadrezados revelou o que Petit contou ao intervalo para propiciar uma reação da equipa da casa."O míster disse que os espaços estavam por fora e acho que fizemos bem isso na segunda parte, explorar o lado de fora. E tivemos assim mais ocasiões. Merecíamos a vitória, porém, como o jogo esteve 2-0 acho que o mais importante era somar, ainda para mais contra uma grande equipa", reiterou o número 8 do Boavista."É difícil procurar um resultado quando está 2-0. Porém, o que tenho de prezar é o que os adeptos fizeram hoje, empurram-nos até ao final e acho que é um resultado injusto porque merecíamos a vitória, mas gratificante porque começamos a perder.""Significa muita coisa. Desde o dia que cheguei, fui muito bem recebido por todos e espero que venham mais 100, mais 200, mais 300 [jogos]."