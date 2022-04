Sauer: «Obrigado Boavista»

Oficializada que está a transferência de Gustavo Sauer para os brasileiros do Botafogo chegou a vez do extremo brasileiro recorrer às redes sociais do emblema do Bessa para deixar uma mensagem de agradecimento e despedida ao universo axadrezado."Olá família boavisteira. Hoje quero-me despedir de todos. A vida é feita de ciclos e o meu no Boavista acabou. Fui Muito feliz e bem recebido nesta casa desde o primeiro dia. Desejo muito sucesso a este clube e a certeza de que, esteja onde estiver, estarei sempre a torcer por este clube", afirmou Sauer no curto vídeo publicado pela comunicação axadrezada.