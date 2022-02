Sauer revoltado com arbitragem: «Por incrível que pareça, vi amarelo neste lance...»

Gustavo Sauer recorreu à sua conta do Instagram para demonstrar a sua revolta com a arbitragem do jogo entre Boavista e Santa Clara, realizado ontem e que terminou com triunfo açoriano por 2-1.Em causa está um lance com Ricardinho, jogador dos micaelenses, aos 73 minutos, em que o árbitro André Narciso (AF Setúbal) avaliou como sendo merecedor de cartão amarelo. E, por ser o 5.º no campeonato, Sauer terá de cumprir castigo diante do Vizela."Por incrível que pareça, recebi cartão amarelo neste lance... E estou fora do próximo jogo... Deixo para vocês julgarem. Tirem as vossas próprias conclusões!", escreveu, num instastory acompanhado do lance em causa, em vídeo.