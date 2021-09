Sauer: «Tentámos sair daqui com resultado positivo. Infelizmente não deu»

Gustavo Sauer apontou o único golo (e que golo) do Boavista na derrota (1-3) frente ao Benfica, no Estádio da Luz, a contar para a sexta jornada da Liga Bwin.





Em declarações no final da partida, o avançado dos axadrezados assumiu que a equipa nortenha esteve a um bom nível na deslocação à capital, apontando para os números que ajudam a comprovar essa mesma opinião."Acho que estivemos bem e os números provam isso, pois acho que fizemos mais remates que o Benfica. Foi um jogo de igual para igual, mas infelizmente não conseguimos um resultado positivo para nós. Mas é seguir em frente. Vimos crescendo a cada jogo, que é o mais importante", começou por dizer o avançado, em declarações na zona de entrevistas rápidas à BTV."Como disse, foi um jogo de igual para igual. Tínhamos a ideia que era um jogo difícil, pois jogar aqui é difícil. Porém, estivemos em cima deles e tentámos sair daqui com resultado positivo. Infelizmente não deu"Vamos pensar jogo a jogo. É isso que temos falado no balneário", terminou.