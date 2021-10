Seba Pérez e o lance com Francisco Conceição: «Para mim é vermelho muito claro»

Após o jogo com o FC Porto, Seba Pérez, médio do Boavista, mostrou-se resignado com o desaire, mas não deixou de fazer críticas à arbitragem. Na reta final do encontro, o jogador colombiano disputou um lance com Francisco Conceição, mas o árbitro nada assinalou.





"Para mim é vermelho muito claro, não sei porque não foi ao vídeoárbitro. No entanto, não vale a pena falar sobre isso", disse o médio, que viu cartão amarelo nesse lance por protestos.Em relação ao jogo, Pérez definiu o 3-1 como o momento do jogo. "Quando se entra na 2ª parte e se sofre tão cedo, torna-se difícil. Conseguimos ter alguma bola, mas o FC Porto foi muito objetivo em frente à baliza. O treinador pediu-me para termos mais bola, mas é complicado quando se sofre tão cedo na 2ª parte. Sabemos que o campeonato é difícil, mas temos de nos focar já no próximo jogo contra o Famalicão", referiu.