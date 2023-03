Seba Pérez e Yusupha vão a Alvalade

Petit teve ontem a confirmação de que vai poder contar com Seba Pérez e Yusupha para o jogo de Alvalade. O médio colombiano e o avançado gambiano começaram a semana de trabalho com algumas limitações, depois de ambos saírem do jogo com o Arouca com queixas, mas já integraram sem qualquer tipo de condicionalismos o treino.

Seba Pérez, um dos capitães e patrão do meio-campo e Yusupha, melhor marcador com 11 golos, são duas das unidades mais influentes dos axadrezados.