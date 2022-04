Seba Pérez elogia Petit: «Tem uma forma particular de falar»

Seba Pérez foi o porta-voz do Boavista em mais um treino aberto organizado pelos axadrezados, esta quinta-feira. O médio colombiano, uma das figuras da equipa, falou de vários temas da atualidade, como a luta pela manutenção, a boa temporada a nível individual e Petit, técnico a quem deixou muitos elogios."Estamos a pensar positivo. Depois de uma vitória muito importante em Famalicão estamos focados no jogo com o Arouca. É uma luta diferente com poucos pontos de diferença. Ganhando, podemos ficar um bocado mais tranquilos. A vitória dá sempre confiança, permite trabalhar mais tranquilos, mas sabemos que temos jogos muito difíceis contra rivais diretos. Arouca, Marítimo, Tondela, Moreirense. Portanto, estamos a focar-nos no próximo jogo. A equipa está a trabalhar bem, a jogar bem e há que continuar a trabalhar assim.""É uma equipa sólida, tem bons jogadores, como todas as equipas desta Liga. Estamos tranquilos, a pensar no que podemos fazer.sabemos que ele vêm motivados depois de ganhar ao Gil Vicente. Agora vamos ver os vídeos deles para os conhecer melhor.""Confiança. Quando há oportunidade de jogar muitos jogos, o jogo sai melhor. Estou tranquilo, acho que a fazer a uma boa época e queroa acabar esses seis jogos da melhor maneira.""Confiança. Quando há oportunidade de jogar muitos jogos, o jogo sai melhor. Estou tranquilo, acho que a fazer a uma boa época e queroa acabar esses seis jogos da melhor maneira.""Falámos sempre em ir passo a passo, jogo a jogo. Queremos olhar para cima, mas o objetivo agora é o Arouca. Aproveito para pedir aos adeptos apoio, precisamos muito deles nesta fase decisiva da época.""Todos os treinadores têm uma ideia diferente, uma maneira diferente de falar à equipa. Acho que o Petit tem uma maneira particular de falar. Foi jogador, sabe o que os jogadores sentem. Quando chegou, adaptámo-nos à ideia dele. Caiu bem na equipa. Ele sabe o que estamos a sentir como jogador. Jogou muitos jogos na seleção e noutras equipas. Sabe o que sentimos em cada treino, em cada jogo.""Triste. Todo o país está triste. Com os jogadores que temos e com a qualidade, era difícil imaginar. Agora é olhar para a frente. É triste ver o Campeonato do Mundo sem o nosso país, mas agora temos mais 4 anos para olhar para o próximo mundial"