Sebastián Pérez: «Criámos várias ocasiões, mas não conseguimos chegar ao empate»

Sebastián Pérez lamentou o facto de o Boavista não conseguir sair com pontos na receção do FC Porto () na 27.ª jornada da Liga Bwin."Foi uma partida muito complicada frente a uma grande equipa. Acho que tentámos fazer um bom jogo, mas só conseguimos criar situações após o intervalo. Sabíamos do desgaste físico do FC Porto, procurámos reagir, mas acho que foi um pouco tarde e agora temos de ir buscar pontos a outro lado", disse o médio dos axadrezados, em declarações na flash-interview da Sport TV."Aproveitámos mais os últimos 10 minutos em função do desgaste do FC Porto e da opção deles em segurar o resultado. Criámos várias ocasiões, mas não conseguimos chegar ao empate. Futebol é feito de momentos e emoções. Quando o FC Porto não concretizou a grande penalidade sentimos que era o argumento para procurarmos o empate, mas acabámos por não chegar ao golo", terminou.