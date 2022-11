Seca de triunfos gera apreensão

O Boavista está sem ganhar desde o dia 17 de setembro quando vergou o Sporting no Bessa, algo que gera uma natural apreensão no grupo de trabalho. A equipa de Petit não conseguiu vencer nos últimos cinco jogos, com três derrotas, uma delas em Machico na surpreendente eliminação da Taça de Portugal, e dois empates. Certo é que o calendário até à paragem da Liga, em função do Mundial do Qatar, é de respeito, pois contempla a visita a Vila do Conde do próximo domingo, seguindo-se a receção ao FC Porto.