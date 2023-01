Secretário de Estado da Juventude e do Desporto visitou o Bessa

João Paulo Correira, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, deslocou-se ao Estádio do Bessa para reunir com Vítor Murta e teve o presidente como cicerone na visita guiada às instalações dos axadrezados.O encontro, que teve mais de duas horas de duração, iniciou-se com uma visita ao Museu, prosseguiu no relvado principal e nos campos de treinos e contou com uma cimeira entre os dois dirigentes, onde o Boavista apresentou algumas propostas para a melhoria do futebol português e também a discussão de assuntos da agenda da Secretaria de Estado.Período de diálogo com Vítor Murta a reforçar a ideia de medidas que visem o incremento da competitividade nas competições profissionais, sublinhando a necessidade de se proceder a uma distribuição mais equitativa das receitas entre todos os clubes, nomeadamente as que dizem respeito aos direitos televisivos."Apresentamos as nossas ideias, tendo sempre bem presente que para haver uma maior competitividade no futebol português é fundamental existir uma distribuição mais equitativa das receitas. Quero ainda agradecer o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Sr. Secretário de Estado nas mais variadas áreas do futebol profissional, tendo revelado desde sempre uma grande sensibilidade e uma enorme preocupação com as dificuldades e as aspirações dos clubes", explicou Vítor Murta, ao passo que João Paulo Correia explicou que o teor da sua presença no Estádio do Bessa "insere-se num conjunto de visitas a todos os clubes profissionais". "O futebol é um sector de atividade que acrescenta valor à nossa economia, não só a nível de exportações, mas também na criação de valor reputacional. Hoje levo daqui informações que me dão confiança quanto ao futuro do Boavista. Estamos a falar de um clube centenário que foi sempre eclético e não são muitos os clubes no país que têm e desenvolvem 19 modalidades com êxitos internacionais em algumas delas. Este é mais um aspeto que distingue o Boavista e é algo que também é reconhecido através da minha presença".