Slavia Praga confirma saída de Petar Musa

O Slavia de Praga, clube checo onde alinhava Petar Musa, anunciou esta quarta-feira a saída para o Boavista, onde o avançado alinhará esta temporada por empréstimo.





Petar Musa odchází na hostování s opcí do portugalského Boavista FC. ??



At se darí, Petare!



CLÁNEK ??

O ponta de lança de 23 anos chegou na noite passada à cidade do Porto para finalizar o acordo que o vinculará aos axadrezados, cedência essa que poderá ser permanente caso a equipa portuguesa acione a opção de compra.Musa está desde 2019/20 no plantel do Slavia, com uma breve passagem na época passada pelos alemães do Union Berlin, também por empréstimo.Estará para breve a oficialização do croata no Estádio do Bessa.