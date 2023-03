Sócios do Boavista aprovam contas de 2020 e 2021 por larga maioria

Os associados do Boavista aprovaram por larga maioria os relatórios e contas referentes a 2020 e 2021, numa assembleia geral decorrida na sexta-feira no auditório do Estádio do Bessa, no Porto, informou o clube da I Liga de futebol.De acordo com uma nota publicada no sítio oficial das 'panteras' na Internet, esses dois documentos e o parecer do Conselho Fiscal foram discutidos e votados por 207 sócios.

Outros temas de interesse para o Boavista preencheram a sessão magna do atual 10.º colocado do principal escalão, que soma 30 pontos, 15 acima da zona de despromoção direta, e recebe o Famalicão no domingo, a partir das 20:30, em duelo da 25.ª jornada.