Supremo Tribunal Administrativo confirma castigo de jogo à porta fechada ao Boavista

O Supremo Tribunal Administrativo confirmou, esta sexta-feira, o castigo de um jogo à porta fechada aplicado ao Boavista, devido a irregularidades com o sistema de videovigilância detetadas em duas partidas referentes à temporada de 2021/22. Além disso, foi também confirmada a multa no valor de 2.040 euros. Neste momento ainda não é conhecido em que jogo as panteras vão cumprir a sanção.Com esta decisão, ficaram esgotados os recursos disponíveis do Boavista para evitar o castigo decretado pelo Conselho de Disciplina da FPF, a 28 de junho de 2022, depois das falhas detetadas nos encontros com o Moreirense e Vizela. Antes, os axadrezados já tinham recorrido para Tribunal Arbitral do Desporto e depois para o Tribunal Central Administrativo do Sul e, finalmente, para o Supremo Tribunal Administrativo, mas todos rejeitaram os recursos e confirmaram o castigo.De notar que esta decisão não tem qualquer impacto na receção do Boavista ao Rio Ave, este sábado, que poderá contar com adeptos nas bancadas.