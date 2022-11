TAD mantém jogo à porta fechada e salários em dias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O TAD manteve o castigo de 1 jogo à porta fechada e multa de 2.040 euros aplicado ao Boavista pelo Conselho de Disciplina, na sequência de infrações relacionadas com dois jogos de 2021/22.Apesar de rumores colocados a correr nas redes sociais, fonte axadrezada assegurou aque a SAD tem todas as obrigações salariais em dia com plantel e equipa técnica.