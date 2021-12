Tiago Ilori e a época no Boavista: «Espero ter continuidade»

Novamente a regressar de lesão, situação que tem sido frequente esta temporada e que tem impedido o central português de ser uma opção mais regular no eixo defensivo do Boavista, Tiago Ilori espera agora que os problemas físicos sejam coisa do passado e que possa voltar a ajudar a equipa com frequência."Eu felizmente estou a ultrapassar as lesões. Com o trabalho que estou a desenvolver, espero que tenha continuidade. O objetivo é sempre fazer o máximo de minutos possível. Sou jogador de futebol e é para isso que trabalho todos os dias", afirmou o jogador de 28 anos, emprestado pelo Sporting.Já sobre aquilo que mudou no Boavista para que as vitória começassem a aparecer, Ilori apontou o trabalho como justificação. "São coisa do futebol. Temos estado sempre a trabalhar, queremos sempre fazer o nosso melhor e os resultados acabam sempre por aparecer quando o trabalho é bem feito. Agora estamos a aproveitar o momento e queremos continuar assim", frisou, antes de tecer algumas palavras sobre João Pedro Sousa e Petit: "Tanto um como outro percebem muito de futebol. São pessoas diferentes, mas com ideias até parecidas".Sem saber o que futuro lhe reserva nas próximas épocas, o central pretende retirar o máximo proveito da sua estadia no Bessa. "Esta época quero aproveitar estar aqui. Sinto-me bem aqui e quero fazer o meu melhor para ajudar o clube", concluiu.Esta época, Tiago Ilori participou em apenas seis encontros até ao momento.