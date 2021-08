Tiago Ilori: «Oportunidade de jogar no Boavista é uma bênção»

O Boavista oficializou a contratação do central Tiago Ilori por uma temporada a título de empréstimo do Sporting, como Record havia adiantado, e o defesa, de 28 anos, não escondeu a felicidade por poder regressar à competição no principal escalão do nosso futebol.





"A palavra que me vem à cabeça é gratidão. Estou muito grato pela vontade que o Boavista mostrou desde o primeiro momento em contar comigo e também por me estar a dar a oportunidade de voltar a ser feliz. A conversa com o mister João Pedro Sousa foi importante e, estando eu numa situação da minha carreira em que já não jogo há algum tempo, sinto que é uma bênção ter um clube como o Boavista a dar-me a oportunidade de voltar a jogar", assumiu Tiago Ilori à comunicação axadrezada.Perspetiva humilde perante toda a experiência acumulada ao longo da carreira que o central pretende colocar à disposição do emblema do Bessa na perspectiva de corresponder às expectativas e relançar a carreira."Quero voltar a sentir a alegria de jogar e, nesta fase da carreira, ficar em Portugal é simplesmente fantástico. Conheço muito bem o Boavista e a sua história e agora tenho de retribuir todo este carinho com muito trabalho", referiu Ilori, garantindo ser um jogador "focado e mais maduro": "Tive muito tempo para pensar, mas sabia exatamente aquilo que queria e esta oportunidade fez-me sentir-me como um jovem com 19 ou 20 anos".