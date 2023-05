Tiago Machado renova com o Boavista até 2028

O avançado Tiago Machado, promessa de 19 anos que faz parte da formação axadrezada desde 2018 e que se estreou na Liga Bwin frente ao Sp. Braga, na última jornada, prolongou a sua ligação ao emblema do Bessa por cinco temporadas e fará parte do plantel profissional da próxima época."Estou extremamente feliz por prolongar o contrato com o Boavista. É a concretização de um sonho. Tem sido uma das semanas mais especiais da minha vida. Estreei-me no Bessa pela equipa principal e agora renovo contrato. Melhor era impossível. Quero agradecer a toda a estrutura pelo que tem feito por mim ao longo deste anos e também ao mister Petit, que me deu a oportunidade de cumprir um sonho. Agora é continuar a trabalhar da mesma forma", referiu Tiago Machado.