Tiro de partida com ausências

As oficinas do Bessa regressam hoje ao ativo com o arranque da tradicional bateria de exames médicos que vai prolongar-se até amanhã, na certeza de que o primeiro treino sob o comando de Petit só está agendado para segunda-feira. Tiro de partida, ainda assim, recheado de muitas dúvidas, quer no que concerne a saídas, como a entradas, para além das ausências esperadas, dado que os jogadores internacionais receberam autorização para se apresentarem mais tarde.