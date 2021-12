Treino aberto do Boavista levou mais de duas centenas de adeptos ao Bessa

O Boavista realizou esta quinta-feira um treino aberto ao público, inserido numa ação social da iniciativa Boavista Mais Solidário e organizada em parceria com o Lions Clube da Boavista, com o propósito de ajudar crianças carenciadas durante esta época festiva.Mais de duas centenas de adeptos dos axadrezados responderam à chamada e consigo trouxeram muitos alimentos para serem entregues à instituição CrescerSer, que será responsável por os fazer chegar a crianças órfãs e famílias carenciadas sinalizadas. Durante o treino, foram também distribuídos vários brindes pelas crianças presentes, que contaram com a presença do Pai Natal e da mascote Pantera para animação adicional.A atravessar um bom momento, depois das duas vitórias consecutivas, o plantel de Petit recebeu muitos aplausos na subida ao relvado. No treino desta quinta-feira, Alireza treinou sem aparentes limitações, o que significa que estará recuperado da lesão sofrida na partida contra ao Sporting, da jornada 14. Por sua vez, Kenji Gorré fez trabalho específico, à parte dos restantes colegas. Sauer e Yusupha fizeram o gosto ao pé na peladinha.O Boavista volta a entrar em campo na quarta-feira, com uma visita ao V. Guimarães, a contar para a 16ª jornada.