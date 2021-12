Treino aberto solidário no Bessa

O Boavista vai promover esta 5ª feira um treino solidário, abrindo as portas do Bessa a partir das 10.30 horas para todos os interessados que queiram ver o trabalho do plantel agora a cargo de Petit, sendo que todos estão convidados a doar um alimento para mais uma ação social inserida no programa Boavista Mais Solidário.Eis o comunicado dos axadrezadoa na íntegra, onde constam todas as informações necessárias para que a adesão seja significativa:"Na próxima quinta-feira, dia 23 de dezembro, o treino da equipa de futebol profissional do Boavista FC será aberto ao público, numa ação social inserida no Boavista Mais Solidário e organizada em parceria com o Lions Clube da Boavista, e que tem como principal objetivo ajudar crianças carenciadas.Com efeito, convidamos todos a marcar presença no Estádio do Bessa Séc. XXI para assistir à sessão de trabalho do plantel, com início agendado para as 10h30, estando ainda convidado a doar um alimento (exemplos: pacote de leite, açúcar, arroz, massa, enlatados, etc) que poderá colocar no Cubo Solidário que estará situado à entrada do recinto, mais concretamente na porta 1 da Bancada Poente - local de acesso ao interior do estádio.Os bens recolhidos serão entregues a crianças órfãs ou de famílias carenciadas, com o intuito de lhes assegurar uma ceia de Natal condigna. Os envolvidos são pessoas sinalizadas pela CrescerSer, ou seja, a instituição a quem será entregue a doação alimentar.Relembramos que será necessário cumprir com as recomendações e requisitos da Direção Geral da Saúde para ter acesso ao interior do Estádio do Bessa Séc. XXI, nomeadamente a utilização obrigatória de máscara de proteção e a apresentação de um dos seguintes documentos:- Certificado Digital Covid-19 válido que comprove a vacinação completa OU- Certificado Digital Covid-19 que comprove a recuperação da doença OU- Teste PCR com resultado negativo realizado até 72h antes do treino OU- Teste antigénio (validado clinicamente) com resultado negativo realizado até 48h antes do treino.O seu contributo pode fazer a diferença no Natal de uma criança. Junte-se a nós!"