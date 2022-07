Treinos com bola começam hoje

Concluídos os habituais exames médicos e testes físicos no arranque dos trabalhos de preparação para a época 2022/23, o plantel às ordens de Petit dá hoje, no relvado do Estádio do Bessa, início aos treinos com bola, depois de ter gozado de uma folga no dia de ontem. O grupo de trabalho do Boavista, atualmente composto por 29 jogadores, dá assim início a uma nova etapa da pré-época, procurando aumentar os índices físicos e recuperar o ritmo competitivo.

Entretanto, o jovem guineense Mané Cissé vai reforçar os sub-19 do clube.