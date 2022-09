Três jogos em agenda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel às ordens de Petit regressa hoje ao Bessa e coloca já o foco no jogo em Famalicão, marcado para o dia 2 de outubro. Até lá, a equipa técnica vai procurar contrariar o hiato competitivo desta semana, em função da abertura do calendário para os jogos das seleções.

Conforme o próprio Petit divulgou no final do embate com o Sporting, os axadrezados vão ter jogos particulares nos próximos dias, sendo que a ideia é garantir mais ritmo de jogo a quem tem sido menos utilizado nesta primeira fase da época.

Este período, como tem sido habitual, não terá a presença de Cannon, chamado à seleção dos Estados Unidos, que prepara o Mundial do Qatar.

Também Makouta (Congo), Gorré (Curaçau) e Martim Tavares (sub-20) estarão ao serviço das seleções.