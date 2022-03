Trio de regresso às opções de Petit

O Boavista iniciou esta terça-feira a preparação do jogo com Sp. Braga, sendo que Petit tem três boas notícias para encarar este encontro. Depois de terem cumprido castigo frente ao Estoril, Hamache, Seba Pérez e Kenji Gorré estão de volta às opções do técnico.O regresso do trio ganha especial relevância se se tiver em conta que o francês, o colombiano e o curaçoense são dos jogadores mais utilizados do plantel. De resto, Seba Pérez é mesmo o elemento do plantel com mais partidas disputadas (28), tendo Hamache 25 e Gorré 23.Na útima jornada, Ilori, Reisinho e Vukotic ficaram de fora, mas por lesão.