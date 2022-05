Troyes anuncia princípio de acordo por Jackson Porozo

Troyes tornou esta segunda-feira oficial o que chamam de princípio de acordo com o Boavista para a transferência de Jackson Porozo. Tal como Record avançou em tempo oportuno, o defesa-central está de saída do Bessa a troco de cerca de 3 milhões de euros, tendo mesmo cumprido a bateria de testes médicos no clube francês ainda antes de seguir de férias para o Equador.Os franceses só vão tornar oficial a contratação a partir do dia 1 de junho quando abre oficialmente a janela de transferências em França e o jogador já assinou um contrato de cinco anos com o clube que está na órbita dos milionários que detém o grupo City, com o Manchester City à cabeça.Ao mesmo tempo, o Boavista também só vai oficializar o negócio com os franceses quando o princípio de acordo se tornar em acordo definitivo