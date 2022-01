Troyes avança por Porozo

O desempenho do internacional equatoriano Jackson Porozo cativou as atenções do Troyes, mas a manifestação de interesses que os franceses formalizaram junto da SAD axadrezada ainda não teve eco, uma vez que o presidente Vítor Murta recusou a proposta inicial do clube onde agora milita o ex-Boavista Adil Rami e também Abdu Conté.