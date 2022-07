Venda dos lugares anuais começa esta sexta-feira

O Boavista inicia esta sexta-feira o processo de renovação/aquisição do Lugar Anual referente à época 2022/23.O Lugar Anual garante o acesso a todos os jogos da Liga Portugal Bwin realizados no Estádio do Bessa e assegura naturalmente o respetivo lugar marcado na bancada."De forma a premiar os adeptos mais fiéis ao longo da última temporada, os associados que pretendam renovar o Lugar Anual têm prioridade na escolha do lugar na bancada (até 19 de agosto) e ainda direito a um desconto de 10% no preço estipulado. Os sócios podem ainda beneficiar de um desconto de 25% na aquisição do Lugar Anual se efetuarem desde já o pagamento da Quota Anual (até junho de 2023). Os dois descontos não são cumulativos", registam os axadrezados.