Vítor Murta após goleada: «Não éramos os melhores antes do jogo e não somos os piores agora»

Vítor Murta, presidente do Boavista, deixou uma mensagem nas redes sociais a apelar à união dos adeptos axadrezados, depois da goleada sofrida na visita ao Famalicão"Não éramos os melhores antes deste jogo, também não somos os piores agora. Hoje [ontem] não foi um bom dia, mas seguiremos o nosso caminho com trabalho e humildade. Todos ao Bessa no próximo jogo apoiar a nossa equipa", escreveu o líder do clube portuense, no Twitter.